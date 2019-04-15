عمومية "الطيار" تقر رفع رأس المال إلى 3 مليارات ريال

أقرت الجمعية العامة غير العادية، لمجموعة الطيار للسفر القابضة، في اجتماعها أمس الأحد 14 أبريل، جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إنه تمت الموافقة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 43%، بمنح سهمين مجانيين مقابل كل 5 أسهم.

وأشارت إلى أن رأسمال الشركة سيرتفع من 2.096 مليار ريال إلى 3 مليارات ريال، ليرتفع عدد الأسهم من 209.65 مليون سهم إلى 300 مليون سهم.

كما نوهت أن الزيادة ستكون عن طريق رسملة مبلغ 903.5 مليون ريال عبارة عن 707.34 مليون ريال من بند أرباح مبقاة ومبلغ 196.16 مليون ريال من الاحتياطي النظامي.

وأوضحت "الطيار" أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المالكين للأسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية، المقيدين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

ووافقت الجمعية على تخصيص 6.49 مليون سهم لتأسيس برنامج أسهم موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل) وتفويض مجلس الإدارة باتخاذ ما يراه مناسباً فيما يتعلق بالبرنامج.

كما وافقت تقرير مجلس الإدارة وتقرير مراقب الحسابات عن العام 2018، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، إلى جانب تعديل عدد من المواد بالنظام الأساسي للشركة.

ووافقت هيئة السوق المالية السعودية، في مارس الماضي، على طلب مجموعة الطيار بزيادة رأسمالها إلى 3 مليارات ريال، بأسهم منحة.