12 مليار دولار تبخرت من شركة "بوينغ".. كيف؟

قالت براند فاينانس إن الدعاية السلبية بشأن منع طائرات #بوينغ 737 ماكس من التحليق بعد حادثين ستمحو 12 مليار دولار من قيمة العلامة التجارة لشركة صناعة #الطائرات_الأميركية .



وكانت براند فاينانس، التي مقرها #بريطانيا والمتخصصة في استشارات العلامات التجارية، حدثت تقديراتها ردا على سؤال من رويترز بخصوص حث الرئيس الأميركي دونالد #ترمب في تغريدة بوينغ على إصلاح طائرتها مع "تغيير اسمها".



وكانت الشركة قدرت في السابق الضرر الذي لحق بسمعة بوينغ عند 7.5 مليار دولار مباشرة بعد حادث تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في العاشر من مارس آذار.

يذكر أن الحادث هو الثاني للطراز في 5 أشهر.



وعلامة بوينغ التجارية هي الأعلى قيمة في مجال صناعة الطيران في العالم، وشهدت قيمتها ارتفاعا بنسبة 61% إلى 32 مليار دولار في 2018، وفقا لبراند فاينانس.