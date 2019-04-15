3 قرارات مهمة تنتظر "الأنابيب السعودية" بـ7 مايو..ما هي؟

حددت الشركة السعودية لأنابيب الصلب " #الأنابيب_السعودية "، يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2019، موعدا لاجتماع الجمعية العامة العادية للتصويت على عدة بنود من بينها:

1- توصية مجلس الإدارة بتغطية الخسائر المتراكمة كما في 31 ديسمبر 2018، وذلك بتحويل مبلغ وقدره 126.79 مليون ريال من بند علاوة إصدار الأسهم إلى بند الخسائر المتراكمة.

2- وبحسب بيان للشركة اليوم الاثنين على "تداول"، ستصوت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح للمساهمين عن العام المالي 2018.

3- كما ستصوت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة والتي تبدأ اعتباراً من 7 يونيو 2019 وحتى 6 يونيو 2022.