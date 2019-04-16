أرباح "بلاك روك" تسجل 1.05 مليار دولار أرباحاً فصلية

أعلنت #بلاك روك، أكبر مدير أصول في العالم، أرباحا أفضل من المتوقع للربع الأول من العام وجمعت عشرات المليارات من أموال المستثمرين الجدد مع انتعاش أسواق المال العالمية من تقلبات الربع الرابع.

ونزل صافي الربح إلى 1.05 مليار دولار بما يعادل 6.61 دولار للسهم في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس آذار، مقارنة مع 1.09 مليار دولار أو 6.68 دولار للسهم قبل عام. وتوقع المحللون ربحا بواقع 6.13 دولار للسهم، بحسب بيانات آي.بي.إي.إس من رفنيتيف.

وإجمالا، باعت الشركة بما قيمته 59 مليار دولار من صناديق #الأسهم والسندات و #الاستثمارات الأخرى "طويلة الأجل"، ارتفاعا من 43.6 مليار دولار في الربع المنتهي في 31 ديسمبر كانون الأول.

وارتفع إجمالي الأصول تحت إدارة بلاك روك إلى 6.52 تريليون دولار، بزيادة ثلاثة بالمئة مقارنة بالربع الأول من 2018. كانت الأصول نزلت عن الستة تريليونات خلال هبوط الأسواق أواخر العام الماضي.

وارتفع إجمالي صافي تدفقات #صناديق المؤسسات لنحو تسعة أمثاله إلى 29.12 مليار دولار في الربع الأول مقارنة به قبل سنة.

وزاد إجمالي صافي التدفقات في شتى فئات المنتجات 13.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 64.67 مليار دولار.