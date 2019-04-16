شركة بريطانية تستحوذ على "بروج" بصفقة قيمتها مليار دولار

تخطط شركة #بروج للاستثمارات البترولية والغاز، ومقرها أبوظبي، للإدراج في #بورصة_ناسداك ، بعد إتمام عملية اندماج معكوس مع Twelve Seas Investment البريطانية في صفقة بقيمة مليار دولار.

وقامت " تويلف سيز" بطرح أسهم للمستثمرين في يونيو الماضي. ومن المتوقع إتمام الصفقة بحلول مطلع الربع الثالث.

وبموجب الصفقة، ستبيع "بروج" كامل أسهمها إلى #Twelve_Seasمقابل 100 مليون سهم من أسهم الأخيرة، على أن يتم سداد 40% من عائدات الإغلاق، وفقاً لاختيار"بروج" نقدا، بدلاً من الأسهم.

وتعد "بروج" من أكبر مالكي أصول #تخزين_النفط والغاز في الفجيرة.