"الكابلات" توصي بزيادة رأسمالها لجمع 250 مليون ريال

أوصى مجلس إدارة شركة #الكابلات_السعودية، بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية، بهدف جمع 250 مليون ريال.

وبررت الشركة في بيان على موقع السوق المالية السعودية، أسباب زيادة رأسمالها بـ "إعادة هيكلة رأس المال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي للشركة".

وقالت إن "الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قررت زيادة رأس المال عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية والذين تظهر أسماؤهم في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الجمعية".

وعينت الكابلات شركة فالكم للخدمات المالية مستشاراً مالياً للطرح.

وسيتم الإعلان لاحقاً عند تقديم ملف طلب زيادة رأس المال إلى هيئة السوق المالية، وعند وجود أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص.