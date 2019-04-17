استقالة "بدر البدر" الرئيس التنفيذي لشركة "دور للضيافة"

وافق مجلس إدارة شركة " #دور_للضيافة" في اجتماعه اليوم، على قبول استقالة الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور بدر بن حمود البدر، وذلك بناءً على رغبته الشخصية.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول"، إن الاستقالة ستسري اعتبارا من 30 يونيو 2019.

وكانت شركة "دور للضيافة" قد عيّنت في يناير 2012، الدكتور بدر بن حمود البدر رئيساً تنفيذياً للشركة، خلفا للمهندس عبدالعزيز بن صالح العنبر.

وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للدكتور #بدر_البدر على جهوده وإسهاماته خلال فترة عمله رئيساً تنفيذياً للشركة ومساهمته في تطوير هويتها التجارية وتحديث استراتيجيتها وتواجدها في المحافل الإقليمية والدولية في مجالات عمل الشركة المختلفة.