الرئيس التنفيذي لـ"مهارة":نتجه إلى توسيع أعمالنا خليجيا

كشف الرئيس التنفيذي لشركة #مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري، أن سوق العمل في المملكة يشكل النسبة الأكبر من حجم القوى العاملة في دول #مجلس_التعاون_الخليجي بنحو 12.2 مليون عامل، وأن مهارة تستحوذ على حصة كبيرة من سوق شركات الموارد البشرية في المملكة الذي يتميز بالتنافسية والإنتاجية العالية.

وأكد أن شركة "مهارة" للموارد البشرية أسهمت في تطور سوق العمل بالمملكة الذي حقق نمواً ملحوظاً في السنوات الثلاث الأخيرة.

وشدد على أن الاستثمار في #الموارد_البشرية هو الاستثمار الحقيقي لأنه الأساس للتنمية الاقتصادية والداعم الأول لتحقيق أهداف المملكة الاستراتيجية، مبينا أن المملكة تسعى عبر كل من برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030 إلى مواكبة أفضل الطرق التدريبية على مستوى العالم من أجل تحسين الإنتاجية وترشيد الإنفاق الحكومي ودعم توطين الوظائف وتحسين مستوى الرضا الوظيفي والارتباط المهني والانتماء المؤسسي وهو ما يعود بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع السعودي.

وأضاف أن "مهارة" التي تتمتع بتواجد قوي في الأسواق السعودية رسمت أهدافها المستقبليّة، ووضعت خططها التوسعية لتواكب رؤية المملكة 2030، التي قادها ولي العهد الأمير #محمد_بن_سلمان، مؤكدا أن مهارة التي تعد واحدة من أكبر شركات الموارد البشرية في المملكة والشرق الأوسط ملتزمة التزاما تاما بدعم رؤية المملكة 2030، لافتاً إلى أن الموارد البشرية قد حظيت بنصيب وافر باعتبارها مكوناً رئيساً من مكونات برامج وخطط التنمية المستدامة في المملكة.

وأشار الرئيس التنفيذي لـشركة مهارة للموارد البشرية يوسف بن محمد القفاري، أن "مهارة" تستحوذ على حصة كبرى لشركات الموارد البشرية في قطاعي الأعمال والأفراد بالمملكة ، كما استثمرت "مهارة" بشراء حصة تبلغ 40% في شركة بلوفو للاستفادة من بوابة التوظيف الإلكترونية المملوكة لها، وتهدف مهارة الى توسيع نطاق خدماتها في دولة الامارات العربية المتحدة وذلك بعد استحواذها على 70% من شركة تي بي إتش والتي تقدم خدمة العمالة المنزلية بالساعة .

الجدير بالذكر أن شركة مهارة للموارد البشرية تأسست في الرياض عام 2013 ، بغرض مزاولة نشاطي الموارد البشرية وتقديم الخدمات العمالية للغير من الأفراد والقطاعين العام والخاص .

وتمتلك الشركة حاليا 18 فرعا تنتشر في 10 مدن بالمملكة ، حيث قدمت الشركة خدماتها لأكثر من 65000 عميل في قطاع الأفراد من خلال عدة قنوات وبرامج يندرج تحت مضلتها برنامج "خدمة" الذي يوفر الخدمات والعناية المنزلية بالإضافة إلى التمريض المنزلي بالساعة وغيرها من باب تعدد الخيارات للعميل للتسهيل عليه وعلى قدر حاجته واستطاعته .

كما قدمت مهارة أيضاً خدماتها لأكثر من ثمانمائة (800) عميل، ووظفت أكثر من 50 ألف من القوى العاملة في قطاع الأعمال منذ تأسيسها.