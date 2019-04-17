زين السعودية: سنقدم خدمات الـ 5G بالربع الثالث 2019

توقع الرئيس التنفيذي لشركة #زين_السعودية سلطان الدغيثر، تمكن الشركة من تقديم خدمات الجيل الخامس للإنترنت في المملكة بحلول الربع الثالث من العام الحالي.

وقال الدغيثر في مقابلة مع "العربية" إن #زين_السعودية سجلت صافي أرباح قدرها 129 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة قدرها 77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

وفسر الرئيس التنفيذي للشركة سبب زيادة الأرباح بزيادة في #الإيرادات بنسبة 24% بقيمة 408 ملايين ريال، نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

وأضاف أن هذه الزيادة انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال في إجمالي الربح، وكذلك زادت الأرباح بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10%.

تحويل المخصصات لأرباح

كما أشار الدغيثر إلى عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وأكد الدغيثر أن "عملية عكس المخصصات في المستقبل، لن تكون بمقدار متساوي بين الأرباع أو الفترات المالية، لكنها وفق جدول وشروط غير مسموح الإعلان عنها، بموجب الاتفاقية مع الجهات الثلاث وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات".

وقال إن قيمة المخصصات البالغة 1.7 مليار ريال سيجري الاستفادة من عكسها إلى أرباح على فترة 3 سنوات حتى نهاية 2020، مؤكداً أن الاتفاقية مع الجهات الثلاث إيجابية على نتائج الشركة، وتسير وفق المجدول لها، وتلبي زين في الوقت الحالي جميع شروط الاتفاقية إلى الآن، كما أن الشروط غير المعلنة مجدولة وفق مواعيد محددة.

وأكد أن شركة زين تشارك في جميع المشاريع وتساعد في منظومة التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، وتقدم خدمات مبتكرة للمرة الأولى في السعودية، كما أبرمت شراكة استراتيجية مع "علي بابا كلاود" في مجال الحوسبة السحابية.

8.2 مليون عميل في زين

وقال إن شركة زين نجت في زيادة عدد عملائها من 8 ملايين عميل نهاية العام الماضي، إلى 8.2 ملايين عميل نهاية الربع الأول 2019 بزيادة 200 ألف عميل تعكس تحسين جودة الخدمات والمنتجات المبتكرة.

وأشار إلى توقع "زين السعودية" اتفاقية، تعاون مع شركتي #نوكيا و #هواوي لتجهيز البنية التحتية لخدمات #إنترنت_الأشياء المتوقع الانتهاء منها نهاية الربع الرابع من العام الحالي، بجانب خدمة المدفوعات الرقمية.

وقال إن شركة زين "انتهت من تجارب خدمات الجيل الخامس بأكثر من 7 مدن في السعودية، وعلى بداية الربع الثالث سنتمكن من إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق تجارياً".

كما أشار إلى صفقة بيع الأبراج من زين السعودية، مؤكداً أن "الإجراءات إيجابية من أول إعلان شركة "آي اتش اس" على بيع الأبراج ورفع القيمة من 2.4 مليار ريال إلى 2.5 مليار ريال".

وأوضح أن عوائد بيع الأبراج سوف تستخدم في "خفض تمويل المرابحة، وبمجرد موافقة هيئة الاتصالات، سيجري الإعلان عن الأثر الفعلي على نتائج الشركة بالأرقام" والمواعيد المحددة.