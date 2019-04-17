شركات التأجير تسارع باستعادة 48 طائرة لـ"جت إيروايز"

قالت الإدارة العامة للطيران المدني في الهند على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء إن شركات تأجير طائرات لشركة #جت_إيروايز طلبت إلغاء تسجيل 4 طائرات #بوينغ، حتى في الوقت الذي تسعى فيه شركة الطيران المتعثرة للحصول تمويل طارئ من مقرضيها.



ويبين أحدث تحليل للبيانات التي كشفت عنها الإدارة أن شركات التأجير سعت لإلغاء تسجيل واستعادة ما لا يقل عن 48 طائرة تشغلها جت.

وفور إلغاء تسجيل الطائرة، يصبح من حق شركات التأجير استعادتها وتأجيرها لشركة طيران أخرى في أي مكان في العالم.



وتأتي هذه الخطوات فيما تسعي جت لتدبير تمويل طارئ في حين يحاول المقرضون الإسراع بإجراءات البيع لتحديد مستثمر يرغب في شراء حصة أغلبية في شركة الطيران ويحاول إصلاح أوضاعها.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المرجح أن يطلب المقرضون عروضا ملزمة من أربع كيانات، ضمن قائمة قصيرة، ترغب في الاستحواذ علي جت وهي شركتا الاستثمار المباشر تي.بي.جي كابيتال وانديجو بارتنرز و #صندوق_سيادي_هندي هو الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية وشركة الاتحاد للطيران الإمارتية التي تمتلك حصة أقلية بالفعل في الشركة.

وامتنعت شركة تي.بي.جي عن التعقيب بينما لم ترد الجهات الثلاث الأخرى علي طلب من رويترز للتعليق.

وقال مصدران مطلعان لرويترز أمس الثلاثاء إن #شركة_الطيران_الهندية المتعثرة ستضطر إلى الإغلاق بحلول الأربعاء إذا لم تحصل على تمويل طارئ من مقرضيها.

وقال رئيسها التنفيذي فيناي دوبي في خطاب للموظفين أمس، اطلعت عليه رويترز، إن جت أكدت لمقرضيها حاجتها إلى بعض التمويل الطارئ، وهو أمر حيوي لاستمرار عملياتها.