الرياض ريت: شراء 40% من عقار في واشنطن بـ102 مليون ريال

أعلنت شركة الرياض المالية عن استحواذ صندوق #الرياض_ريت على حصة نسبتها 40٪؜ من عقد انتفاع مدته99 سنة لمبنى مكتبي نوعي تبلغ مساحة أرضه2,761 متر ومسطحاته الإيجارية تبلغ 31,448 متر مربع في مدينة واشنطن – عاصمة الولايات المتحدة الأميركية، وتبلغ قيمة استثمار صندوق الرياض ريت في المبنى 102 مليون ريال سعودي.

ويقع العقار، المعروف باسم المبنى الرئاسي - ١١١١ طريق بنسلفينيا افينيو بين مبنى البيت الأبيض ومبنى الكونغرس في العاصمة الأميركية واشنطن وعلى مقربة من العديد من المعالم والمباني الحكومية مثل مبنى وزارة التجارة الأميركية ولجنة التجارة الاتحادية وغيرها .

يشار إلى أن المبنى مؤجر بالكامل لإحدى أكبر شركات المحاماة العالمية بعقد مدته 13 سنة بقيمة إيجارية تتزايد بشكل سنوي.

ومن المتوقع ان يحقق الاستثمار عائداً صافيا بنسبه لا تقل عن 8٪؜ لمالكي الوحدات في صندوق الرياض ريت. العائد صافي بعد خصم جميع النفقات والمصاريف والضرائب المتوقعة.