مصر.. تحالف يطلق شركة تمويل عقاري بـ 150 مليون جنيه

أطلق تحالف يضم المجموعة المالية #هيرميس ومجموعة #طلعت_مصطفى القابضة وجي.بي كابيتال التابعة لمجموعة جي.بي أوتو شركة تمويل عقاري بالسوق المصرية اليوم الأربعاء.

وقال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي لمجموعة طلعت مصطفى القابضة في بيان وُزع على الصحفيين "شركة #التمويل_العقاري ستستفيد من الخبرات المتراكمة للمجموعة خلال نحو 40 عاما في سوق التطوير العقاري وعدد الوحدات في مشروعات المجموعة والذي يصل إلى 100 ألف وحدة.

"الشركة الجديدة ستعمل على توفير منتج عقاري بتقسيط طويل المدى وأسعار تنافسية بما يتناسب مع القدرات الشرائية للأسرة المصرية".

ويعاني الكثير من المطورين العقاريين في مصر من تباطؤ الطلب على #وحدات_الإسكان ولاسيما الإسكان الفاخر في الآونة الأخيرة، وهو ما دفع الشركات إلى زيادة فترات السداد إلى ما بين عشر سنوات و15 عاما.

من المزمع أن يبلغ رأس المال المدفوع للمشروع الجديد 150 مليون جنيه (8.7 مليون دولار) بشكل مبدئي، وزيادته في مرحلة لاحقة إلى 250 مليون جنيه مع نمو أعمال الشركة، وفقا للبيان.

ويستهدف المشروع تمويل وحدات بقيمة 450 مليون جنيه في الاثني عشر شهرا الأولى وتقديم منتجات تمويل عقاري بأنظمة سداد تصل إلى 10 سنوات "بأسعار فائدة تنافسية".