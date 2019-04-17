"زين السعودية" تحقق صافي أرباح فصلية بـ192 مليون ريال

سجلت #زين_السعودية صافي أرباح قدرها 129 مليون ريال خلال الربع الحالي مقابل صافي خسارة قدرها 77 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق.

ويعود السبب الرئيسي لذلك بسبب زيادة في #الإيرادات بنسبة 24% بقيمة 408 ملايين ريال سعودي، وذلك نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة والتي انعكست في زيادة قدرها 363 مليون ريال سعودي في إجمالي الربح، وكذلك بسبب تخفيض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمات تجاريا من هيئة الاتصالات تقنية المعلومات من 15% إلى 10% وكذلك من عكس بعض مخصصات اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

اعتبر محلل أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إياد غلام، في مقابلة مع "العربية"، أن النتائج الربعية لشركة زين "إيجابية" وجاءت تقريبا عند توقعات "الأهلي كابيتال"، ولكن بفارق كبير عن توقعات المحللين.

وتحدث إياد غلام عن الأسباب وراء عدم رضاء المستثمرين في السوق عن نتائج شركة زين، ومن أبرزها مقدار عكس المخصصات الذي قامت به الشركة، "حيث أقدمت زين على عكس مخصصات للتسوية مع وزارة المالية بقيمة 107 ملايين ريال".

في حين توقع المحللون أن تكون قيمة عكس المخصصات أكثر من 107 ملايين ريال، بعدما عكس 300 مليون ريال في الربع الرابع 2018.

تأتي هذه الخطوات، وفق غلام، في إطار تسوية مع وزارة المالية بحوالي 1.7 مليار ريال، على أن يعكس هذا المبلغ خلال سنتين ابتداء من العام 2018 وحتى نهاية العام 2020.

والجدير بالذكر أن انخفاض #المصاريف_التشغيلية والإدارية بمبلغ 21 مليون ريال سعودي يعود إلى إعادة تصنيف عقود الإيجار من مصروفات التشغيل إلى مصاريف الاستهلاك و أعباء التمويل بمبلغ إجمالي قدره 124 مليون ريال سعودي بعد اعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 ابتداءً من الأول من يناير 2019.

تشغيليا، يوضح غلام أن من أهم النقاط الموجود بأرباح الربع الأول هي قوة النمو في المبيعات، حيث ارتفعت بأكثر من 24% في الربع الأول مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ويرجع غلام هذا النمو في المبيعات إلى التغيير في سياسة الشركة البيعية حيث باتت تركز على قطاع الأعمال والشركات وعلى الجهات الحكومية، كما التغيير في نوعية المستخدمين من خدمات المسبقة الدفع prepaid إلى الخدمات اللاحقة الدفع postpaid، إلى جانب تقديم خدمات الألياف البصرية.

وتحسنت الأرباح ما قبل الأعباء التمويلية، الضرائب، الاستهلاك والإطفاء (EBITDA) خلال الربع الحالي لتصل إلى 955 مليون ريال والتي تمثل 46% من الإيرادات؛ مقابل 570 مليون ريال والتي تمثل 34% من الإيرادات للربع المماثل من العام السابق.

وكما تحسنت الأرباح ما قبل الفوائد والضرائب والإهلاك (EBIT) خلال الربع الحالي لتصل إلى 382 مليون ريال، مقارنة بـ 143 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

وبلغ صافي التأثير من تخفيض المخصصات خلال الربع الحالي 107 ملايين ريال.

ويعود السبب الرئيسي في انخفاض صافي الربح من 399 مليون ريال سعودي خلال الربع الرابع من عام 2018 إلى 129 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي إلى اتفاقية تسوية المبالغ المختلف عليها مع وزارة المالية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، حيث بلغ صافي التأثير الناتج عن المخصص المتعلق بالفروق مقارنة بالربع السابق 278 مليون ريال سعودي.