"فيبكو" تتحول للخسارة بالربع الأول 2019.. لهذه الأسباب

أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف #فيبكو النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2019 والتي أظهرت تكبد الشركة خسائر صافية بقيمة 2.5 مليون ريال، بزيادة 57% عن الخسائر المحققة في الربع الأخير من العام الماضي.

وأرجعت الشركة أسباب تحولها للخسارة بالربع الأول 2019 مقابل أرباح بقيمة 1.1 مليون ريال بالربع الأول من عام 2018 إلى "ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناشئة عن تحمل فيبكو بحصتها من مصروفات ما قبل التشغيل للشركة التابعة (شركة فبك للصناعة)".

وأوضحت أن حصتها من تلك المصروفات تبلغ "قيمتها 3.4 مليون ريال، تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) نظراً لاستمرار المشروع في مرحلة التشغيل التجريبي خلال الفترة المشار إليها".

وقالت إن من أسباب خسائر الربع الأول، "زيادة تكلفة المبيعات الناشئة عن اختلاف المزيج البيعي فضلاً عن تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها خلال هذا الربع، وذلك بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى الناشئة عن بيع عينات من الإنتاج التجريبي للشركة التابعة واسترداد المقابل المالي للعمالة".

مقارنة مع الربع الأخير 2018

وبخصوص المقارنة مع نتائج الربع السابق، (الربع الأخير من العام الماضي) فقد بلغ صافي الخسارة العائدة إلى مساهمي الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019م مبلغ 2.5 مليون ريال مقارنة بخسائر صافية قدرها 5.8 مليون ريال للربع الرابع من العام المالي 2018م بسبب قيام الشركة بتكوين مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها بقيمة أعلى من تلك المخصصات المكونة في الربع الأول من العام 2019م تماشياً مع المعيار الدولي رقم 9، بالإضافة إلى تكوين مخصص الاعتراض على فروقات زكوية خلال فترة الربع الرابع من العام المالي 2018م، بالرغم من زيادة الإيرادات الأخرى الناشئة عن استرداد المقابل المالي للعمالة.

وقالت الشركة في الإيضاحات على موقع سوق الأسهم السعودية الإلكتروني، إن القوائم المالية غير الموحدة للشركة، تشير إلى أن فيبكو قد حققت أرباحاً صافية بلغت 0.8 مليون ريال خلال الربع الأول من العام المالي 2019.

وأعلنت الشركة عن تحويل ما قيمته 61 مليون ريال من أرصدة مشاريع تحت التنفيذ إلى أرصدة الأصول الثابتة في الشركة التابعة في أعقاب إطلاق التشغيل التجاري للمشروع والمعلن عنه على موقع السوق المالية السعودية (تداول) بتاريخ 31 مارس 2019.

وقالت فيبكو إنه "اعتبارًا من 1 يناير 2019، قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 باستخدام منهجية التطبيق الكامل بأثر رجعي مع إثبات الأثر التراكمي للتطبيق الأولي كتسوية على الرصيد الافتتاحي للأرباح المبقاة بانخفاض بقيمة 554 ألف ريال، مع تعديل أرقام المقارنة لعام 2018 كما هو مسموح به بموجب أحكام التحول المحددة بالمعيار".