دايملر تخطط لوفورات بـ6 مليارات يورو في سيارات مرسيدس

ذكرت مجلة مانجر اليوم الخميس أن #دايملر تسعى إلى تحقيق وفورات في التكلفة ومكاسب من تعزيز الكفاءة بقيمة 6 مليارات يورو (6.75 مليار دولار) في سيارات #مرسيدس-بنز بحلول عام 2021، إضافة إلى ملياري دولار في قطاع تصنيع الشاحنات بالشركة.



وأحجمت دايملر عن التعليق على قيمة وفورات التكلفة وعلى تقرير المجلة.



وأضافت المجلة، التي لم تنسب المعلومات لأي مصادر، أن من يسعى وراء وفورات التكلفة هو أولا كايلينيوس الذي سيصبح رئيسا تنفيذيا في مايو.



وقالت الشركة في فبراير إنها ستسعى لاتخاذ إجراءات لتحقيق وفورات في التكاليف بعد انخفاض نسبته 22 %، في أرباح التشغيل في الربع الرابع بسبب الحروب التجارية وارتفاع تكلفة تطوير السيارات الكهربائية وتباطؤ في القطاع.



ومن المقرر أن تنشر دايملر نتائج الربع الأول في 26 أبريل.



وقالت مجلة مانجر إن دايملر تعتزم أيضا التحول إلى شركة عديمة الانبعاثات الكربونية بحلول 2040، بحيث لا تصدر أي انبعاثات لثاني أكسيد الكربون من جميع سياراتها الجديدة وطرق الإنتاج والموردين.



وأضافت المجلة أن الرئيس التنفيذي الجديد لن يجدد المشروعات المشتركة مع رينو ونيسان، مما سيدفع التحالف بين تلك الشركات إلى الانهيار.