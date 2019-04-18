دعم أميركي صيني يقفز بمبيعات "نستله" لتفوق التوقعات

حققت #نستله نموا للمبيعات يفوق التوقعات في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد زخم قوي في الولايات المتحدة و #الصين ، مما يضعها على مسار تحقيق هدفها المتمثل في نمو ذاتي يتجاوز 3% هذا العام.



وقالت أكبر مجموعة للأغذية في العالم، والتي تشمل علاماتها التجارية حساء ماجي وشوكولاتة #كيت_كات ، إن أكبر سوقين لها الولايات المتحدة والصين شهدا أداء قويا في الربع الأول، وجاءت أكبر المساهمات من أغذية الحيوانات الأليفة والألبان وغذاء الأطفال الرضع.



وقالت الشركة، التي مقرها فيفي في غرب #سويسرا ، إن النمو الذاتي لمبيعاتها تسارع إلى 3.4% في الربع الأول، متجاوزا متوسط توقعات المحللين في استطلاع رأي أجرته انفرونت داتا الذي بلغ 2.8%، وكذلك نسبة النمو البالغة 2.8% قبل عام.



وذكرت نستله أن نمو أحجام المبيعات ظل قويا في الربع الأول وتحسن التسعير بفضل زيادات الأسعار في البرازيل والولايات المتحدة.

وحافظت #الصين على نمو في منتصف خانة الآحاد بفضل حليب أطفال ممتاز ونسكافيه.



وساهمت استحواذات على رخصة لبيع مقاهي ستاربكس وعلى أتريوم للابتكار، والتي لا تدخل في النمو الذاتي، في زيادة إجمالي المبيعات إلى 22.2 مليار فرنك سويسري (22 مليار دولار).