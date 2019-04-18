"العثيم" تتجه لافتتاح 7 مدن ترفيهية في الإمارات

أعلنت مجموعة الأعمال التجارية السعودية "العثيم للسياحة والترفيه"، عزمها مضاعفة حجم استثماراتها في دولة الإمارات، بهدف تنفيذ خططها التوسعية المتمثلة بافتتاح 7 مدن ترفيهية جديدة لـ"فابي لاند"، بالإضافة إلى 6 لعلاماتها التجارية الأخرى، التي تتنوع ما بين "إكتسريم لاند" و"ماي تاون" و"سافوري لاند" و"شو سيتي" و"اكستريم زون" و"سبلاش" و"وتر بارك"، وذلك في كل من دبي وأبوظبي وعجمان والشارقة.

وقال محمد عطية، رئيس العمليات في شركة "العثيم للسياحة والترفيه": "بلغت استثمارات #مجموعة_العثيم ضمن قطاع الترفيه في دولة الإمارات لغاية الآن 142 مليون درهم، وجاء اختيارنا للإمارات للتوسع في ظل الاستقرار والبنية التحتية المتطورة والثقل الاقتصادي الذي تتمتع به، وكذلك بفضل ما تقدمه من تسهيلات للمستثمرين ما جعل منها البيئة الأكثر جذباً للاستثمار في المنطقة".

وتابع: "تتميز المنافسة في دولة الإمارات بأنها شرسة وقوية حيث تتواجد مجموعة من أكبر الشركات العالمية في مجال الترفيه. ومن هذا المنطلق، نحرص على أن تكون خدماتنا الترفيهية المقدمة من بين الأفضل في دول الخليج من حيث استقدام أحدث الألعاب وأكثرها تطوراً مع توفير عناصر الأمان والسلامة والاحترافية في تقديم الخدمة".

وأشار إلى أن "معرض إكسبو 2020" الدولي في دبي سيسهم في جذب العديد من المستثمرين والسائحين خلال الفترة المقبلة إلى الدولة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الإماراتي ككل وبالتالي على عوائد مجموعة العثيم.

وبدأت #العثيم_للترفيه أعمالها عبر إطلاق سلسلة من صالات الترفيه في المنطقة العربية، والتي تقدم للأسرة باقة متنوعة ما بين ألعاب الأطفال والشباب والكبار من أحدث وأقوى الألعاب الأوروبية والأميركية مع تصميمات آخذة للصالات لأفضل مصممي العالم في مجال الترفيه.

ولدى العثيم للترفيه العديد من الشراكات مع أكبر مكاتب الخبرة والموردين العالميين في مجال الترفيه في أوروبا وأميركا مثل شركات إنتركارد وسيجا وزامبيرلا. وتعتزم المجموعة في المرحلة المقبلة إطلاق سلسلة من المشاريع المستقبلية في عمان والكويت وتونس ومصر والبحرين.

الجدير بالذكر أن العثيم للترفيه كانت افتتحت أول فرع عالمي لفابي لاند خارج السعودية في مول ديرفيلدز بأبوظبي في العام 2015، تلاها إطلاق فرع آخر للعلامة في دبي فيستيفال سيتي في العام 2016، وفرع ثالث في سوق التنين 2 في دبي خلال العام الجاري. وتم تصميم مدينة فابي لاند ذات اللمسات المستقبلية.