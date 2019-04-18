"معادن للتسويق" تستحوذ على 85% من "مريديان" الزراعية

وقعت اليوم الخميس شركة معادن للتسويق والتوزيع، والمملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية #معادن ، صفقة للاستحواذ على ما نسبته 85% من مجموعة مريديان، حيث بلغت حقوق الملكية لمجموعة مريديان (140 مليون دولار أميركي)، بما يعادل 525 مليون ريال سعودي، مع أحقية معادن بالتقدم بطلب شراء نسبة 15% المتبقية، وذلك خلال الأربع سنوات القادمة.

وتعد #مجموعة_مريديان شركة متخصصة في مجال #المدخلات_الزراعية، وتوزيع الأسمدة، ومقرها ووحداتها التشغيلية في جمهورية موريشيوس و جنوب شرق أفريقيا. وتعود ملكية مجموعة مريديان شركة ذات مسؤولية محدودة لصندوق استثماري يدار من قبل شركة "فاتيسا"، ومساهمين أقلية من تنفيذي الشركة. وستتمكن #معادن بعد استيفاء المتطلبات النظامية من تملك حصة في مجموعة مريديان مقدارها 85%، والتي من المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الثالث من العام المالي 2019م.

وتقوم مجموعة ميريديان بتوزيع ما يقارب نصف مليون طن من الأسمدة في كل من: ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وزامبيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط "معادن" الرامية للتوسّع في أعمالها ومبيعاتها خارج المملكة ضمن استراتيجيتها لعام 2025م.

وسيمول هذا الاستحواذ عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية لشركة (معادن)، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ في الربع الثالث من العام المالي 2019.

وتنوه الشركة بأنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في هذا الاستحواذ.