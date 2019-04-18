14 مايو.. عمومية موبايلي تبحث دمج شركة "بيانات الأولى"

أعلنت شركة اتحاد اتصالات " #موبايلي" عن دعوة مساهميها لحضور الاجتماع الأول للجمعية العامة غير العادية في 14 مايو المقبل للنظر في عدة بنود من بينها التصويت على اندماج شركة #بيانات_الأولى_لخدمات_الشبكات (شركة مندمجة).

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" فإن الاندماج سيشمل ما لشركة بيانات من حقوق وما عليها من التزامات بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بينها الأسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص في شركة اتحاد اتصالات موبايلي (شركة دامجة).

سيتم ذلك بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ "شراء" شركة #اتحاد_اتصالات موبايلي لكامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150.000 حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.