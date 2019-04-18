Pinterest تجمع 1.4 مليار دولار في ثاني أكبر الاكتتابات

جمع موقع Pinterest لمشاركة الصور 1.4 مليار دولار في طرحه العام الأولي أمس، ليصبح ثاني أكبر اكتتابات بورصة نيويورك منذ بداية العام.

وقالت الشركة في بيان إنها باعت 75 مليون سهم، بسعر 19 دولارا للسهم الواحد. ليتجاوز نطاق التقييم الذي تم الإعلان عنه سابقا، والذي تراوح بين 15 إلى 17دولاراً للسهم الواحد.

ويقيم الطرح Pinterest بنحو 12.7 مليار دولار، بما يشمل الأسهم المقيدة وعقود الخيارات التي أصدرتها الشركة لموظفيها.

وسبقت Pinterest اكتتاب Tradeweb Markets في مارس، الذي بلغت قيمته 1.24مليار دولار. فيما جمعت Lyft مليارين و340 مليون دولار، لتتصدر اكتتابات عام 2019.