آبل تدفع 6 مليارات دولار لتسوية النزاع مع كوالكوم

قال محلل في بنك "يو.بي.إس" إن شركة آبل من المحتمل أن تكون دفعت نحو 5 إلى 6 مليارات دولار لتسوية الدعاوى القضائية بين مع كوالكوم بشأن حقوق الملكية.

وكانت آبل أعلنت الثلاثاء الماضي توصلها لاتفاق مع #كوالكوم من أجل تسوية جميع الدعاوى القضائية بين الشركتين بشأن حقوق الملكية، لكنها لم تكشف عن التعويضات التي دفعتها لشركة الرقائق كجزء من التسوية، وفقاً "للبوابة العربية للأخبار التقنية".

وأضاف "تيموثي اركوري" المحلل في البنك بمذكرة للعملاء، أن آبل ربما وافقت أيضاً على دفع ما بين 8 و 9 دولارات كرسوم براءة اختراع لكل جهاز آيفون.

وتضمنت التسوية دفعة مالية لمرة واحدة من قبل آبل إلى كوالكوم، وبالرغم من عدم استعداد آبل وكوالكوم للكشف عن قيمة الدفعة، إلا أن المحللين يحاولون الآن معرفة تفاصيل الصفقة.

ووفقًا للتقرير: فقد احتجزت #آبل وموردوها مدفوعات تراخيص براءات اختراع كوالكوم، والتي تقدر قيمتها على الأرجح بما يزيد عن 7 مليارات دولار.

ومن المحتمل أن آبل قد وافقت أيضاً على دفع ما بين 8 دولارات و 9 دولارات كرسوم براءة اختراع لكل جهاز آيفون، وتأتي تقديرات UBS بناءً على توجيهات شركة كوالكوم، التي تتوقع أن ترتفع ربحية السهم الواحد بمقدار 2 دولار نتيجة للتسوية.

وتوضح تقديرات UBS إلى أن آبل دفعت ثمناً باهظًا لإنهاء معركتها القانونية المريرة مع كوالكوم، والتي امتدت عبر قارات متعددة، وهددت قدرتها على إطلاق هاتف آيفون داعم لشبكات الجيل الخامس iPhone 5G.

كما مارست هذه المعارك القانونية ضغطاً على نموذج أعمال تراخيص كوالكوم، والذي يساهم بأكثر من نصف أرباح الشركة المصنعة للرقاقات.

وقالت الشركتان: إن التسوية تتضمن دفعة لمرة واحدة، بالإضافة إلى اتفاقية توريد رقاقات تمتد لست سنوات قابلة للتمديد، والتي تقترح استخدام هواتف آيفون مستقبلاً لرقاقات مودم كوالكوم.

وكتب المحلل تيموثي آركوري أن الدفعة المالية لمرة واحدة من المحتمل أن تكون لسداد المدفوعات السابقة، والتي كانت آبل قد توقفت عن سدادها عندما بدأت الشركتان خوض المعارك القانونية.

يذكر أنه في حال صدقت التوقعات، ودفعت آبل ما بين 8 دولارات و 9 دولارات كرسوم مقابل كل آيفون، فإن ذلك يشكل زيادة بالمقارنة مع مبلغ 7.50 دولار، التي دفعتها سابقاً الشركة المصنعة لهواتف آيفون لشركة كوالكوم عن كل هاتف تم بيعه.