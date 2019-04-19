ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في #طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.
وألقي القبض على #كارلوس_غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب #نيسان، بالاستيلاء على 5 ملايين دولار.
وينتظر غصن محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في مطلع مارس بعدما قضى 108 أيام في السجن.
ونفى غصن كل الاتهامات المنسوبة إليه.
تهمة جديدة تلاحق كارلوس غصن في طوكيو
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في #طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.