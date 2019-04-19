تهمة جديدة تلاحق كارلوس غصن في طوكيو

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الجمعة، أن ممثلي الادعاء في #طوكيو سيوجهون على الأرجح اتهاما آخر بخيانة الأمانة لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان موتور في موعد قريب عندما تنقضي فترة احتجازه الراهنة.



وألقي القبض على #كارلوس_غصن هذا الشهر وللمرة الرابعة للاشتباه في أنه حاول التربح على حساب #نيسان، بالاستيلاء على 5 ملايين دولار.



وينتظر غصن محاكمته في اتهامات أخرى من بينها ارتكاب مخالفات مالية وخيانة الأمانة. وكان قد أخلي سبيله بكفالة قدرها 9 ملايين دولار في مطلع مارس بعدما قضى 108 أيام في السجن.



ونفى غصن كل الاتهامات المنسوبة إليه.