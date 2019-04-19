3 شركات رائدة تستثمر مليار دولار في أوبر.. تعرف عليها

تعتزم شركة #تويوتا_اليابانية الكبرى لصناعة السيارات وصانع قطع غيار السيارات دنسو وصندوق الاستثمار التابع لشركة الإنترنت #سوفت_بنك استثمار مليار دولار في وحدة تقنية أوبر للركوب التشاركي.

وأعلنت الشركات اليابانية أن تويوتا ودنسو ستستثمران معا 667 مليون دولار، وأن فيجن فند التابعة لمجموعة سوفت بنك ستساهم بمبلغ 333 مليون دولار في الكيان الجديد لشركة #أوبر_تكنولوجيز إنك وهو أدفانسد تكنولوجيز غروب أو أوبر إيه تي جي والتي ستسعى لتطوير وتسويق الخدمات الآلية للركوب التشاركي، وفقاً لوكالة "أسوسييتد برس".

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه #تويوتا هذه الجهود، بما في ذلك استثمار 500 مليون دولار في أوبر التي مقرها في سان فرانسيسكو، وإقامة مشروع مشترك بقيمة 20 مليون دولار مع سوفت بنك لإنشاء خدمات التنقل التي أعلن عنها العام الماضي.

وعدت تويوتا أيضا بالمساهمة بمبلغ يصل إلى 300 مليون دولار على مدار السنوات الثلاث المقبلة لتطوير الجيل القادم من المركبات ذاتية القيادة والخدمات.

وقال نائب رئيس تويوتا التنفيذي شيجيكي توموياما إن العمل معاً سيساعد على خفض التكاليف والإسراع بالتطوير.

وأعرب دارا خوسروشاهي الرئيس التنفيذي لشركة أوبر عن أمله في أن تساعد الصفقة، التي من المقرر إتمامها بحلول الربع الثالث، على الحفاظ على مكانة أوبر الرائدة في التقنية.

وقال: "تطوير تقنية القيادة الآلية سيغير المواصلات كما نعرفها، مما يجعل شوارعنا أكثر أمانا ومدننا أكثر ملاءمة للعيش".

واستثمرت #سوفت_بنك في تطبيقي الركوب التشاركي ديدي وغراب، وكذلك أوبر، واستحوذت على الرائد في إنترنت الأشياء آرم، بينما تقوم تويوتا بتطوير سيارات مستقلة في الوقت المناسب لأولمبياد طوكيو 2020.