إيني الإيطالية توقع اتفاق تنقيب وإنتاج مع رأس الخيمة

وقعت إيني اتفاقا للتنقيب وتقاسم الإنتاج مع إمارة #رأس_الخيمة في أحدث توسع لشركة النفط الإيطالية في منطقة الشرق الأوسط.

ويشمل الاتفاق المنطقة البحرية (أ) في رأس الخيمة، إحدى الإمارات السبع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إيني في بيان إن الاتفاق وُقع بين إيني وهيئة رأس الخيمة للبترول.

وتبلغ مساحة المنطقة (أ) 2412 كيلومترا مربعا. وستتولى #إيني دور المشغل للمنطقة، مع حقوق مشاركة بنسبة 90 بالمئة، فيما ستملك غاز رأس الخيمة النسبة المتبقية البالغة 10%.

وفي وقت سابق من العام، تعهدت إيني بمبلغ قيمته 3.3 مليار دولار لشراء جزء من رابع أكبر مصفاة في العالم في #الإمارات لتزيد طاقتها الإنتاجية للتكرير بأكثر من الثلث.

وفي يناير/كانون الثاني، أرست شركة النفط في إمارة الشارقة امتيازات في ثلاث مناطق على إيني.

وفي نفس الشهر، وقعت إيني اتفاق تنقيب وإنتاج مع #سلطنة_عمان المجاورة للإمارات.