موتيفا التابعة لأرامكو تعتزم شراء عقارات في تكساس

قالت شركة #موتيفا_انتربرايزيز فرع أرامكو السعودية الذي يشغل أكبر مصفاة نفطية في #الولايات_المتحدة إنها أجرت محادثات مع مسؤولين في مجلس مدينة بورت آرثر بولاية تكساس بشأن مشتريات محتملة لمبان إضافية.

ونشر ديريك فريمان رئيس بلدية بورت آرثر رسالة على صفحته على فيسبوك يوم الخميس تقول إن المدينة تتفاوض مع موتيفا على بيع فندق في وسط المدينة سيعاد تجهيزه للإشغال بحلول الربع الثالث من 2021.

وقالت أنجيلا جودوين المتحدثة باسم موتيفا إن السمسار العقاري للشركة ناقش احتمال شراء #فندق سابين مع هيئة تابعة لمجلس المدينة تعمل على إعادة تطوير منطقة وسط بورت آرثر.

وأضافت أن موتيفا أعلنت في الثالث من أبريل نيسان أنها ستمضي قدما في شراء مبنيين في وسط بورت آرثر.

وتقع مصفاة الشركة البالغة طاقتها 603 آلاف برميل يوميا على مبعدة أربعة كيلومترات إلى الغرب من وسط بورت آرثر.

وتدرس موتيفا إضافة مصنع للكيماويات إلى المصفاة. ويوجد مقر موتيفا في هيوستون على بعد 144 كيلومترا غربي بورت آرثر.