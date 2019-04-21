السعودي الألماني: سنحصل على 10% من أرباح مستشفى عجمان

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية افتتاح مشروع #المستشفى_السعودي_الألماني بإمارة #عجمان بموجب اتفاقية الإشراف الإداري مع طرف ذي علاقة.

كانت الشرق الأوسط للرعاية الصحية قد أعلنت في 5 مارس من العام الماضي، توقيع اتفاقيات مع شركة بيت البترجي الطبية والتي تقوم بموجبها بالإشراف الإداري على ستة مستشفيات قيد التطوير خارج المملكة العربية السعودية لتدار تحت العلامة التجارية (المستشفى السعودي الألماني) ومن ضمنها مستشفى بإمارة عجمان.

يحتوي المستشفى على 150سريرا لمرضى التنويم الداخلي و46 عيادة تخصصية.

تعود ملكية المستشفى إلى شركة عجمان للرعاية والتنمية الصحية وهي شركة تمتلك معظم أسهمها شركة بيت البترجي الطبية (طرف ذو علاقة) ولديها اتفاقية إشراف إداري مع شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية المستشفى السعودي الألماني.



ولا تمتلك شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية (المستشفى السعودي الألماني) أي أسهم.

وستحصل المستشفى السعودي الألماني على نسبة 10% من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب والزكاة كرسوم إشراف إداري على المستشفى.