تحالف شركات يابانية يضخ بـ"أوبر" مليار دولار قبيل طرحها

نجحت Uber# Technologies في الحصول على تمويل بقيمة مليار دولار، قبيل اكتتابها العام المرتقب، من تحالف لـ3 شركات يابانية من بينها مجموعة "سوفت بنك".

التمويل هو لوحدتها التي تعمل على تطوير #السيارات_ذاتية_القيادة.

وقالت الشركة إن التحالف قام بتقييم الوحدة ، بـ7.25 مليار دولار.

وأوضحت " #أوبر" أن " #سوفت_بنك " سوف تضخ 333 مليون دولار من صندوق "رؤية سوفت بنك"، فيما ستساهم Toyota# و Denso التي تعمل في توريد قطع الغيار للمركبات ذاتية القيادة، بضخ قيمة الاستثمار المتبقية.

ومن المقرر كذلك أن تساهم Toyotaبـ300 مليون دولار إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.