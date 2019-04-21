تراجعات أسهم "ليفت" تثير دعاوى قضائية من قبل المستثمرين

تواجه شركة " #ليفت " للنقل التشاركي، دعاوى قضائية من قبل المستثمرين بعد نحو 3 أسابيع على إدارجها في #بورصة_ناسدك ، بسبب التراجعات المتتالية على السهم الذي فقد نحو 19% من قيمته.

وقد اتهمت Lyft في دعويين متطابقتين تقريبًا، تم تقديمهما في 16 أبريل، في المبالغة في نشرة الإصدار عندما قالت إن حصتها في #السوق_الأميركية بلغت 39%ولفشلها في إخبار المستثمرين بأنها على وشك أن تستدعي أكثر من ألف دراجة من السوق.

علما أن مثل هذه الدعاوى تعتبر من طقوس المرور للشركات المدرجة حديثاً، وقد واجهتها شركات أخرى لدى إدراجها مثل #Snap و Facebook، وفي المعتاد يتم تسوية معظمها خارج المحاكم.