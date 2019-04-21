تراجع طفيف بأرباح "المتطورة" الفصلية لـ 4.1 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "المتطورة" تحقيق 4.13 مليون ريال أرباحاً صافية عن فترة الأول من العام الحالي بتراجع طفيف بلغت نسبته 0.7% عن الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت الشركة في بيان على الموقع الإلكتروني لسوق الأسهم السعودية، إلى أسباب تراجع الأرباح المتمثلة بـ "ارتفاع تكاليف التمويل وإرتفاع الزكاة الشرعية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية وإنخفاض الإيرادات الاخرى".

وقالت إن ذلك يأتي بالرغم من "ارتفاع الإيرادات بسبب إرتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة رغم انخفاض توزيعات الارباح المكتسبة خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق".

وبالمقارنة مع أرباح الربع الرابع 2018 فقد كان التراجع في أرباح الربع الأول 2019 بنسبة 31% بسبب "إنخفاض الإيرادات مع انخفاض حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وانخفاض توزيعات الأرباح المكتسبة وارتفاع تكاليف التمويل".

ويأتي ذلك على الرغم من "وجود مصاريف أخرى بالربع السابق وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية والزكاة الشرعية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق".

يذكر أن شركة "المتطورة" لم تُصدر قوائم مالية أولية موجزة للربع الرابع 2018 (الربع السابق) بشكل مستقل، وقد أصدرت قوائم مالية مراجعة للعام المالي 2018 تم من خلالها احتساب بيانات الربع السابق بعد طرح النتائج المالية الأولية الموجزة للتسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2018.