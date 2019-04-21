بعد حبس غصن.. نيسان تنفي خطط خفض إنتاجها العالمي

نفت شركة #نيسان تقريرًا صادرًا عن صحيفة " #NIKKEI " اليابانية بأنها تخطط لخفض الإنتاج العالمي بنحو 15% للسنة المالية حتى مارس 2020، في الوقت الذي تكافح فيه لإعادة إنعاش الأرباح والمبيعات بعد توقيف رئيس مجلس إدارتها السابق #كارلوس_غصن .

ووفقًا للصحيفة تسعى ثالث أكبر شركة لصناعة السيارات في #اليابان إلى إنتاج 4.3 مليون سيارة، وهو أدنى مستوى في 9 سنوات.

وفي هذا السياق، أفادت شركة SMBC Nikko Securities أن الأرقام هذه، على الرغم من عدم التحقق منها، تشير إلى مستويات إنتاج أقل بكثير من توقعاتها، مضيفة إلى أن التأثير السلبي على الأرباح التشغيلية السنوية يمكن أن يصل إلى 1.8 مليار دولار.

هذا لا يأخذ في الاعتبار أي جهود تبذلها نيسان لخفض التكاليف.

من جانبها، تتوقع IHS Markit تراجع المبيعات بأكثر من 6% في 2019 إلى 5.3 مليون سيارة.