صحيفة:"ADC" السعودية تستحوذ على قطاع الحفر بـ"شلمبرجير"

علمت مصادر مطلعة أن #شركة_الحفر_العربية "ADC "، التي يقع مقرها في الخبر بالمنطقة الشرقية والمتخصصة في إدارة حفر آبار النفط والغاز، ستستحوذ على قطاع حفر الآبار النفطية في شركة شلمبرجير السعودية التابعة لشركة #شلمبرجير العالمية والمدرجة في بورصة نيويورك.

وبيّنت المصادر، اشترطت عدم الإفصاح عن اسمها ، أن الشركتين انتهتا بالفعل من وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق ولم يتبق سوى الإعلان رسميا عنه خلال الأيام المتبقية من شهر أبريل الجاري.

وتحفظت المصادر على ذكر قيمة الصفقة إلا أنها أشارت إلى أن استحواذ "الحفر العربية" على قطاع الحفر في "شلمبرجير السعودية" من شأنه تعزيز مكانة شركة الحفر العربية في قطاع حفر آبار البترول والغاز الطبيعي، بحسب ما ورد في صحيفة "المال".

وتمتلك شركة شلمبرجير حاليا 49% من رأسمال شركة الحفر العربية التي تأسست عام 1964 بشراكة بين المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) وشركتين فرنسيتين هما: سوستي دي فوراج بتروليه وسوستي فوركس قبل أن تنتقل حصة الشريك الاجنبي إلى شركة فودكس نيبتون الفرنسية ثم إلى "شلمبرجير" فيما انتقلت حصة "بترومين" عام 2003 الى #صندوق_الاستثمارات_العامة - الصندوق السيادي السعودي - عبر ملكيته لشركة التصنيع وخدمات الطاقة " #طاقة " التي تمتلك حاليا المتبقية والبالغة 51% من رأسمال شركة الحفر العربية.

وتعتبر هذه الصفقة واحدة من كبرى الصفقات التي تحدث في #السوق_السعودية والمنطقة ككل نظرا لحجم أصول الشركتين وإعمالهما الضخمة مع عملاق النفط العالمي شركة #أرامكو السعودية، حيث أرست "أرامكو" عام 2017 عقدين لأجهزة وخدمات الحفر لآبار النفط والغاز على شركة شلمبرجير ، وتضمن العقد حينها توفير قطاع خدمات الحفر المتكاملة في شلمبرجير أجهزة وخدمات الحفر لآبار غاز قد يصل عددها إلى 146 بئر، ولآبار نفط قد يصل عددها إلى 128 بئرا على مدى ثلاث سنوات.

وكانت شركة الحفر العربية حاولت عام 2016 الاستحواذ على شركة دلما للطاقة إلا أن الصفقة فشلت، إذ لم تتفق الشركتين على اتمامها بعد مغالاة "دلما" في سعرها.

وتعد "الحفر العربية" إحدى الشركات الرائدة في مجال حفر #آبار_البترول والغاز الطبيعي في البحر والبر ومن العملاء الأساسيين لها إضافة إلى "أرامكو السعودية"، شركتي شلمبرجير، وعمليات الخفجي المشتركة.