أرباح "جرير" تنمو 6% إلى 234 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح شركة " #جرير_ للتسويق" ، بنسبة 6.6% إلى 233.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 ، مقارنة بـ219.1 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع مبيعات معظم أقسام التجزئة وخاصة قسم الإلكترونيات مدعوما بمبيعات #الهواتف_الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئيا زيادة عدد المعارض من 52 إلى 56 معرضا في زيادة #مبيعات_التجزئة .

وعلى الرغم من زيادة المبيعات التقديرية بنسبة 18% إلا أن الزيادة في الربح التقديري كان بنسبة 6.7% نظراً لزيادة مصروفات البيع والتسويق والمصروفات (التي كانت أقل من مستوياتها الطبيعية في الربع المماثل من العام الماضي) وكذلك زيادة كل من العمومية والإدارية والمصروفات غير التشغيلية ونقص الإيرادات الأخرى.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض مبيعات بعض أقسام التجزئة وخاصة قسم الإلكترونيات مقارنة بالربع السابق الذي كان متأثراً إيجاباً بمبيعات النسخ الجديدة من الهواتف الذكية.

- انخفاض مبيعات الجملة مقارنة بالربع السابق الذي تضمن مبيعات موسم العودة للمدارس للنصف الثاني.

- نقص الإيرادات الأخرى.