"التزام لإدارة الأصول" تخصص 200 مليون درهم لخطط الاستحواذ

أعلنت "مجموعة #التزام_لإدارة_الأصول "، العاملة بمجال إدارة الأصول المادية في دولة #الإمارات ومنطقة الخليج العربي، أنها تتطلع للاستحواذ على عدد من الشركات ضمن القطاعات المختلفة، بما في ذلك إدارة المرافق، وإدارة الأصول، وإدارة جمعيات الملاك، وإدارة العقارات في دولة الإمارات، وبقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكدت المجموعة عزمها على تحقيق هذه الرؤية، من خلال تخصيصها 200 مليون درهم لخطط الدمج والاستحواذ، لافتة إلى أنها تعتزم التوسع في كلٍّ من عُمان والكويت و #السعودية ، من خلال اتفاقات الدمج والاستحواذ والمشروعات المشتركة، وفق ما ورد في صحيفة "الإمارات اليوم".

وأكدت أنها تجري، حالياً، محادثات مع عدد من أبرز الشركات، بهدف إغلاق واستكمال صفقات مهمة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال المدير التنفيذي لـ"مجموعة التزام لإدارة الأصول" كريس روبرتس، إن المجموعة تسعى إلى توفير كل الخدمات التي يرغب بها المتعاملون، ما سيتيح لها التحكم بالأصول وحمايتها، بما يضمن إدارتها وصيانتها وفقاً لأفضل الممارسات.

وتابع: "سنتمكن، خلال ذلك، من تعزيز قيمة الأصول وخفض التكاليف الإجمالية، ما يوفر عائدات أفضل على المستثمرين في أي فئة من فئات الأصول. ونرى أن تخصيص مبلغ 200 مليون درهم لعمليات الدمج والاستحواذ، سيسهم إلى حدّ كبير في خدمة قاعدتنا الواسعة من المتعاملين".

وترى المجموعة أن عمليات الدمج والاستحواذ، هي الخطوة الاستراتيجية التالية، من أجل توسيع منصة خدماتها المدعومة بمعايير قوية من تميّز الخدمة والكفاءة التشغيلية والتكنولوجيا، مع تعزيز الخدمات المشتركة التي ستستفيد منها الشركات المندمجة.

يشار إلى أن مجموعة التزام لإدارة الأصول، التي تأسست عام 2009، خضعت لعملية إعادة هيكلة عام 2014، بهدف تقديم خدماتها للمتعاملين على نحو أفضل، إضافة إلى توفير مجموعة متكاملة من الخدمات العقارية.