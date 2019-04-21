"موبايلي" تتحول للربحية بـ67.3 مليون ريال بالربع الأول

حققت شركة اتحاد اتصالات " #موبايلي "، أرباحاً بـ67.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019، مقارنة بخسائر 93.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تحقيق الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- الإيرادات:

استمرت موبايلي في تحسين إيراداتها للربع السادس على التوالي، حيث بلغت 3,201 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة مع 2,833 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 13.0%. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء ونمو قاعدة الألياف الضوئية ونمو مبيعات قطاع الأعمال وقطاع الجملة.

- إجمالي الربح:

بلغ إجمالي الربح 1,839 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019 مقارنة بـ 1,663 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 10.6%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى التحسن في الإيرادات الذي تجاوز الأثر الناتج عن الآلية الجديدة لاحتساب الرسوم الحكومية، والمعلن عنها سابقاً. كما يعود ذلك التحسن إلى أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف #المرابحة_الإسلامية والزكاة (EBITDA):

نجحت الشركة في رفع الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) ليصل إلى 1,272 مليون ريال سعودي خلال الربع الحالي بالمقارنة مع 1,036 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق بتحسن قدره 23%. ويعود ذلك التحسن إلى أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16) والزيادة في الإيرادات وتحسن الأداء التشغيلي.

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) بنسبة 8.3% ليصل إلى 1,122 مليون ريال سعودي مقارنة مع مستواه في الربع المماثل من العام السابق.

وقد ارتفعت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA margin) لتصل إلى 40% في الربع الحالي بالمقارنة مع 37% في الربع المماثل من العام السابق. وباستبعاد أثر المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16) بلغت نسبة هامش الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة EBITDA margin) 35%).

- الأرباح التشغيلية (EBIT):

تحسنت الأرباح التشغيلية خلال الربع الحالي بنسبة 174% لتصل إلى 277 مليون ريال سعودي، مقابل أرباح تشغيلية قدرها 101 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق.

ويعود ذلك التحسن أساساً إلى تحسن الربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA).

باستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، تحسنت الأرباح التشغيلية بنسبة 143% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق لتصل إلى 245 مليون ريال سعودي.

- مصاريف التمويل والزكاة:

ارتفعت مصاريف التمويل للربع الأول من العام 2019م لتصل إلى 212 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع 188 مليون ريال سعودي للربع الأول من العام 2018 بارتفاع قدره 12.77% نتيجة لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16).

وباستبعاد أثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 16 (IFRS16)، فإن مصاريف التمويل انخفضت لتصل إلى 178 مليون ريال سعودي في الربع الأول من العام 2019 بالمقارنة مع 188 مليون ريال سعودي في الربع المماثل من العام السابق وذلك بانخفاض قدره 5%، نتيجة لجهود الشركة في تخفيض صافي الدين، إضافة إلى الانخفاض الطفيف في تكلفة التمويل.

وبلغ مصروف #الزكاة للربع الحالي -9 مليون ريال سعودي بالمقارنة مع مصروف زكاة بمبلغ -12 مليون ريال سعودي للربع المماثل من العام السابق.