نمو أرباح الاتصالات السعودية 6.3% لـ2.8 مليار ريال

ارتفعت الأرباح الفصلية لشركة #الاتصالات_السعودية بعد الزكاة والضريبة إلى 2.75 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 2.58 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2018، بنمو 6.25%، ومقابل 3.1 مليار ريال، في الربع السابق بانخفاض 11.5%.

وجاءت الأرباح الفصلية لشركة الاتصالات السعودية أفضل من التوقعات التي كانت عند 2.6 مليار ريال.

وحققت #الاتصالات أرباحا تشغيلية فصلية 3.2 مليار ريال، في الربع الأول مقابل 2.6 مليار ريال في الربع الأول من 2018، بنمو 24.4%.

يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الأول بمبلغ 162 مليون ريال لعدة أسباب من بينها ارتفاع الإيرادات بـ 1.037 مليون ريال مع ارتفاع تكلفة الإيرادات بمبلغ 68 مليون ريال فقط، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 969 مليون ريال.

وارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 326 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 245 مليون ريال والاستهلاك والإطفاء بمبلغ 216 مليون ريال وانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 135 مليون ريال.

أيضا سجلت الاتصالات خسائر مصروفات وإيرادات أخرى بمبلغ 287 مليون ريال مقارنة بربح قدره 224 مليون ريال، ضمت 150 مليون ريال كتكاليف برنامج التقاعد المبكر، وارتفاعا في تكاليف التمويل بمبلغ 67 مليون ريال

وسجلت الاتصالات خسائر صافي مصاريف/إيرادات أخرى بمبلغ 126 مليون ريال مقابل ربح بمبلغ 94 مليون ريال.