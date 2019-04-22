لتسريع تطويرها.. تويوتا تستثمر مليار دولار في أوبر

أعلنت كل من شركة تويوتا للسيارات، والشركة التابعة لها دنسو المتخصصة في قطع غيار السيارات وصندوق رؤية سوفت بنك الاستثماري، بالاستثمار بمبلغ مليار دولار في قسم تطوير تقنيات القيادة الذاتية، بشركة أوبر تكنولوجي وذلك وفق صحيفة أساهي اليابانية.

وتهدف #تويوتا و #أوبر الى تسريع عملية تطوير سيارات القيادة الذاتية التي يتم العمل عليها بشكل مشترك.

سوف يتم الاستثمار في الشركة الجديدة التابعة لشركة أوبر التي سيتم تأسيسها تحت اسم (مجموعة التكنولوجيا المتقدمة "ATG"). إذ تبلغ قيمة الاستثمارات من شركة تويوتا 400 مليون دولار، ومن صندوق روية #سوفت_بنك 333 مليون دولار، ومن شركة دنسو التابعة لمجموعة تويوتا 267 مليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، ستتحمل تويوتا تكاليف التطوير التي تصل إلى 300 مليون على مدار السنوات الثلاث القادمة؛ فضلا على استثمارها في الشركة.

تعتبر مجموعة سوفت بنك أكبر مساهم في شركة أوبر، إذ تمتلك 16% من أسهمها من خلال صندوق رؤية سوفت بانك. وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة تويوتا عن الاستثمار بقيمة 500 مليون دولار في شركة أوبر في أغسطس من العام الماضي. كما أعلنت عن سياستها لتشجيع التعاون المشترك في مجال القيادة الذاتية.

ستقوم تويوتا وشركة أوبر بإنشاء مركبة خاصة ببرنامج القيادة الذاتية على حافلة من نوع "سينا" من شركة تويوتا في أميركا الشمالية، إذ ستصبح قيد الخدمة في أميركا عام 2021. بيد أن تقنيات السلامة في السيارات ذاتية القيادة ومراقبة الوضع المحيط بالمركبة ستتضاعف بفضل التعاون بين الشركتين. ومع هذا الاستثمار وتوسيع التعاون، تأمل الشركة في بذل الكثير من الجهد لإنتاج هذه السيارة وإجراء تطبيق عملي عليها.

وتقوم شركة دنسو لقطع الغيار – التي هي جزء من مجموعة تويوتا – بتصنيع الأجزاء الأساسية في السيارات ذاتية القيادة مثل الكاميرات وأجهزة الاستشعار.