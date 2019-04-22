نمو أرباح "البحري" بـ46% لـ179 مليون ريال بالربع الأول

ارتفعت أرباح الشركه الوطنية للنقل البحري " #البحري "، إلى 179.3 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 بنسبة 45.6%، مقارنة بـ123.1 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

- ارتفاع الدخل التشغيلي خلال الربع الحالي نتيجة التحسن في أداء بعض قطاعات الشركة وارتفاع معدلات أسعار النقل بشكل عام على الرغم من ارتفاع مصاريف التمويل.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع السابق إلى:

- ارتفاع إجمالي الربح خلال الربع الحالي نتيجة التحسن في أداء بعض قطاعات الشركة وارتفاع معدلات أسعار النقل بشكل عام.

- انخفاض في خسائر الحصة في نتائج الشركات الزميلة خلال الربع الحالي.

- انخفاض في مصاريف التمويل والناتجة بشكل رئيسي من انخفاض خسائر إعادة تقييم المشتقات المالية.

-وفي المقابل، ارتفعت المصاريف الإدارية والعمومية للربع الحالي، بسبب الزيادة في بعض المخصصات بينما تم عكس بعض المخصصات في الربع السابق.