هذا موعد أول تداول لأسهم "المعمر" بالسوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" أنه "سيتم إدراج وبدء تداول أسهم شركة #المعمر لأنظمة المعلومات، اعتباراً من يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 بالرمز 7200 ضمن قطاع #تقنية_المعلومات، على أن تكون نسبة التذبذب اليومي لسعر الوحدة 10%.

وطرحت "المعمر لأنظمة المعلومات" 4.8 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة، بسعر 45 ريالا للسهم الواحد.

وجرى تخصيص 480 ألف سهم منها للمكتتبين الأفراد، و4.32 مليون سهم عادي للمكتتبين ذوي الطابع المؤسسي.

ومثلت الأسهم المخصصة للمؤسسات نسبة 90% من الطرح، بينما شكلت نسبة الأسهم المخصصة للأفراد 10% من إجمالي الطرح.

وبلغت نسبة التغطية في أسهم الشركة المطروحة للأفراد 148.68%، وتم تخصيص 10 أسهم تمثل الحد الأدنى للتخصيص لكل مكتتب.