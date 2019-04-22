"معادن" تتكبد خسائر بـ253 مليون ريال بالربع الأول

تكبدت شركة التعدين العربية السعودية " #معادن "، خسائر بـ252.9 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 ، مقارنة بأرباح 753.8 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:

الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج #الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و( #شركة_الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.

بالإضافة إلى زيادة تكاليف المبيعات بنسبة 71%، بسبب زيادة المصاريف التشغيلية، وكذلك زيادة مصاريف البيع والتسويق بنسبة 60% ومصاريف التمويل بنسبة 70%؛ مما أثر على نتائج هذا الربع، ويعود السبب في ذلك إلى دخول شركة معادن وعد الشمال، وشركة معادن للدرفلة مرحلة الإنتاج التجاري في شهر ديسمبر من العام المالي 2018م.

كما أرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، فيما عدا أسعار بيع منتجات الصفائح المدرفلة وأسعار الذهب، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم والألومينا، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم، ومنتجات الصفائح المدرفلة، وزيادة الحصة في صافي ربح المشروع المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس).

بالإضافة إلى زيادة تكاليف المبيعات بنسبة 36%، بسبب زيادة المصاريف التشغيلية وكذلك زيادة مصاريف البيع والتسويق بنسبة 9% ومصاريف التمويل بنسبة 25%؛ مما أثر على نتائج هذا الربع، ويعود السبب في ذلك إلى دخول شركة #معادن_وعد_الشمال ، وشركة معادن للدرفلة مرحلة الإنتاج التجاري في شهر ديسمبر من العام المالي 2018م.