ارتفاع أرباح "أبيكورب" الفصلية 76% لـ 182 مليون دولار

أعلنت شركة #أبيكورب المتخصصة في الاستثمارات البترولية تحقيق أعلى أرباح فصلية بتاريخها في الربع الأول من العام الحالي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أحمد علي عتيقة، في مقابلة مع "العربية" إن الأرباح بلغت 132 مليون دولار، بارتفاع نسبته 76% مقارنة بالربع المماثل من 2018.

ويعود نمو الأرباح بشكل أساسي إلى بيع حصة الشركة في الشركة الوطنية للخدمات البترولية NPS بقيمة 87 مليون دولار، إضافة إلى نمو قوي لإيرادات الفوائد وتوزيعات الأرباح.

وشرح عتيقة أن شركة أبيكورب تعد "مؤسسة مالية عربية مشتركة تملكها 10 دول مصدرة للنفط، ولديها محفظة بقيمة 7 مليارات دولار، وشهد العام الماضي شهد أكبر نمو بهذه المحفظة بنسبة 11%".

وقال إن أبيكورب "تعمل مع القطاعين العام والخاص وشركات النفط الوطنية، وشركات المنفعة وذلك بحوالي 3.5 مليار دولار مركزة بمحفظة القروض، و3.5 مليار دولار أخرى في الاستثمارات طويلة الأمد".

وأوضح أن المؤسسة تأخذ "مخاطر لا يأخذها غيرنا فنحن مؤسسة تنموية نجلب معنا مستثمرين آخرين لإكمال العملية التنموية وكلها عناصر تعطي أبيكورب تخصص مميز في عملها".