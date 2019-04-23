الجزائر.. إقالة الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك

أنهى الرئيس الجزائري المؤقت، عبد القادر بن صالح، مهام الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية #سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وعيّن بن صالح مدير الإنتاج والاستكشاف في سوناطراك، رشيد حشيشي، في منصب الرئيس التنفيذي للشركة.

وتلقي هذه الخطوة بظلال من الشك على ما إذا كانت الصفقات التي تعكف عليها سوناطراك ستمضي قدماً، مثل خطط تأسيس مشروع تجاري مشترك مع شركات أجنبية.

والأسبوع الماضي، قال ولد قدور، المهندس الذي تلقى تعليماً في الولايات المتحدة، إن سوناطراك ستجري محادثات هذا الأسبوع مع شركة شيفرون الأميركية لبحث شراكة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخريين.

وكان ولد قدور مقرباً من الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة، الذي ولاه مسؤولية إصلاح سوناطراك في مارس/آذار 2017 بعد سنوات شهدت تغييرات متكررة في الإدارة وفضائح احتيال ومشكلات بيروقراطية، مما أدى إلى عزوف المستثمرين الأجانب.

وولد قدور أحدث من يرحل من كبار المسؤولين ورجال الأعمال المقربين من بوتفليقة.

1.5 مليار دولار

من جهته، قضى حشيشي، الرئيس التنفيذي الجديد البالغ من العمر 55 عاماً، معظم فترة عمله بسوناطراك في نشاط الإنتاج والاستكشاف. وقال محللون إن ولد قدور دفع ثمن علاقاته الوثيقة مع بوتفليقة ولم يرحل بسبب الاستراتيجية التي نفذها، والتي كانت على وشك أن تؤتي بعض ثمارها.

يشار إلى أن شركة النفط العملاقة مصدر مهم للطاقة للدول الأوروبية، التي تسعى إلى تقليص اعتمادها على روسيا. كما تساهم الشركة في تمويل جزء كبير من ميزانية الجزائر.

وتمكن ولد قدور من تسوية عدد من النزاعات مع شركات النفط الكبرى، وعزز العلاقات مع عدد من الشركات.

والعام الماضي، حول ولد قدور تركيزه إلى صفقات البتروكيماويات لتقليص واردات البلاد من الوقود بعد شراء مصفاة أوجوستا التابعة لإكسون موبيل في صقلية بإيطاليا. كذلك وقعت سوناطراك العام الماضي اتفاقاً بقيمة 1.5 مليار دولار مع توتال الفرنسية لبناء مصنع للبولي بروبلين في الجزائر.

ويقدر إنتاج الجزائر من النفط بحوالي مليون برميل يومياً، وتنتج البلاد 135 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، وفقاً لأرقام سوناطراك.

وفي مارس/آذار، قالت مصادر بالقطاع إن المحادثات بين إكسون موبيل والجزائر لتطوير حقل غاز طبيعي في البلاد توقفت بسبب الاضطرابات التي اندلعت في 22 فبراير/شباط.