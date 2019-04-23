تراجع أرباح "ينساب" الفصلية 38% لـ391 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" بعد الزكاة والضريبة إلى 390.6 مليون ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 630.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 38%.

ومقارنه مع الربع السابق ارتفعت أرباح الربع الأول بنسبة 67.3%، إلى 233.5 مليون ريال.

وبلغت قيمة الأرباح التشغيلية لشركة ينساب 379 مليون ريال، مقابل 634.8 مليون ريال، في الربع الأول من 2018، بتراجع 40.3%.

وأرجعت ينساب تراجع أرباحها على أساس سنوي لانخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات بالرغم من ارتفاع الكميات المنتجة والمباعة وانخفاض متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

ينساب كشفت أن سبب ارتفاع صافي الربح مقارنة مع الربع السابق يعود لارتفاع الكميات المنتجة والمباعة نتيجة للإيقاف المجدول لمصنع جلايكول الإيثلين لإجراء أعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروع توسعة المصنع كما هو معلن عنه في تداول بتاريخ 10 أكتوبر 2018م، بالإضافة إلى انخفاض متوسط تكلفة مدخلات الإنتاج، بالرغم من استمرار انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.