تراجع قوي في أرباح "بتروكيم" بـ44% لـ187 مليون ريال

انخفضت أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات " #بتروكيم " بنسبة 44%، إلى 187 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2019 مقارنة بـ334 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وقالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:



- انخفاض قيمة المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار البيع.

على الرغم من أن هناك انخفاضا في مصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل ومصاريف الزكاة خلال الربع الحالي.

كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

- انخفاض قيمة المبيعات نتيجة لانخفاض أسعار البيع.

- ارتفاع مصاريف الزكاة.

على الرغم من أن هناك انخفاضا في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية.