تسلا: "روبو تاكسي" ذاتي القيادة بالسوق الأميركية قريبا

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" للسيارات إيلون ماسك أن يدخل #التاكسي_ذاتي_القيادة السوق الأميركية خلال العام المقبل.

كما توقع ماسك أن يتم تصنيع سيارات بدون مقود steering wheels أو دواسات قيادة خلال العامين المقبلين.

يأتي ذلك قبل يومين من الإعلان المرتقب عن النتائج الفصلية لشركة "TESLA"، الذي من المتوقع أن يتم الإعلان عن خسائر فصلية نتيجة لانخفاض أعداد السيارات المباعة من طراز #تسلا 3 .

وقالت الشركة: "تسلا تحرز تقدماً ملحوظاً في تطوير برامجها وعتادها للقيادة الذاتية، بما في ذلك حاسب FSD الخاص بنا، والذي يتم إنتاجه حاليًا، وسيمكن القيادة الذاتية بالكامل عبر تحديثات البرامج المستقبلية".

وتعمل شركات صناعة السيارات العالمية، وشركات التكنولوجيا الكبرى، ومجموعة من الشركات الناشئة على تطوير #القيادة_الذاتية – بما في ذلك شركة Waymo التابعة لغوغل، وأوبر Uber – لكن الخبراء يقولون إن الأمر سيستغرق سنوات قبل أن تصبح الأنظمة جاهزة للاستخدام.

وتوقع إيلون ماسك سابقًا أن السيارات ستنتقل إلى العمل دون لمس أي شيء بحلول عام 2018، لكن سيارات تسلا لا تزال تتطلب تدخلًا بشريًا، ولا تعتبر ذاتية القيادة بالكامل، وذلك وفقًا لمعايير الصناعة.

وأوضح إيلون أن تسلا قد صممت أفضل شريحة قيادة ذاتية في العالم، وأن أي جزء من هذا النظام قد يتعطل، لكن السيارة ستستمر في القيادة، واحتمال فشل هذا الحاسب أقل بكثير من احتمال فقدان الشخص لوعيه.

وقال: "جميع السيارات التي يتم إنتاجها الآن لديها هذا الحاسب، جميع سيارات تسلا التي يتم إنتاجها في الوقت الحالي لديها كل ما هو ضروري للقيادة الذاتية الكاملة، وكل ما عليك فعله هو تحسين البرنامج".