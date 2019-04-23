عمومية "إعمار مولز" تقر توزيع أرباح بـ354 مليون دولار

وافق الاجتماع السنوي الرابع للجمعية العمومية لشركة "إعمار مولز"، على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 1.301 مليار درهم (354 مليون دولار)، ما يعادل 10% من رأس مال أسهم الشركة أي 10 فلوس للسهم.

كما صادقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي، وتقرير المدققين والميزانية العمومية عن السنة المالية 2018، إضافة إلى تعيين KPMG كمدققين ماليين لعام 2019.

وقال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة #إعمار_العقارية وعضو مجلس إدارة "إعمار مولز": "تواصل إعمار مولز تحقيق أداء متفوق في السوق وتساهم بدور هام في حفز نمو قطاع تجارة التجزئة في دبي، بفضل الركائز الاقتصادية القوية التي تتمتع بها الإمارة. ومن خلال تطوير وجهات عصرية تتكامل فيها العناصر التجارية والترفيهية، أصبحت "إعمار مولز" خياراً مفضلاً لتجار التجزئة العالميين.".

وتعتبر #إعمار_مولز من أكبر مشغلي مراكز التسوق في العالم، مع 6.7 مليون قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير. وحققت الشركة صافي أرباح بقيمة 2.230 مليار درهم (607 ملايين دولار) خلال السنة المالية 2018، بنمو نسبته 7 بالمئة، مقارنة بصافي أرباح 2017. ووصلت إيرادات السنة المالية 2018 إلى 4.446 مليار درهم (1.210 مليار دولار)، بنمو نسبته 23 بالمئة مقارنة بإيرادات 2017.

وخلال عام 2018، احتفل "دبي مول" بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، بالإضافة إلى افتتاح توسعة "ركن الأزياء" "فاشن أفنيو"، مما ساهم في ترسيخ مكانته كوجهة عالمية للموضة الفاخرة. ومع إضافة أكثر من 150 متجراً جديداً، يضم "دبي مول" حالياً ما يزيد عن 1350 منفذاً تجارياً وأكثر من 170 مطعماً ومقهى.

وفي إطار استراتيجية التسويق الشاملة التي تنتهجها "إعمار مولز"، استحوذت الشركة كلياً على "نمشي"، شركة التسوق الإلكتروني الرائدة في قطاع الأزياء بالمنطقة. وجاء ذلك في أعقاب استحواذ "إعمار مولز" على بقية حصة "جلوبال فاشن جروب" في "نمشي" عبر صفقة نقدية بقيمة 475.5 مليون درهم (114.3 مليون يورو؛ 129.5 مليون دولار).

وتعمل "إعمار مولز" على تطوير وجهات جديدة منها "دبي سكوير"، الذي تتكامل فيه المساحات التجارية الداخلية والخارجية وسيكون متصلاً بـ "برج خور دبي" المرتقب في "خور دبي". وبدأت الشركة تنفيذ أعمال مشروع توسعة "فاونتن فيوز" و"زعبيل" لربط "دبي مول" ببوليفارد الشيخ محمد بن راشد وشارع المركز المالي، على التوالي. ومن المقرر افتتاح مشروعي التوسعة خلال الأشهر المقبلة.

وستفتتح "إعمار" دبي هيلز مول"، المنطقة التجارية العائلية الجديدة في "دبي هيلز استيت" العام المقبل، مع نحو 2 مليون قدم مربعة من المساحات التجارية المخصصة للتأجير. وعلى صعيد المراكز التجارية ضمن المجمعات السكنية، تقوم "إعمار مولز" بإعادة تطوير "قرية السهول" لإضافة نحو 75 ألف قدم مربعة من المساحات المخصصة للتأجير، ومن المقرر استكمال المشروع أواخر العام الحالي.