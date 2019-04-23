عوائد "تويتر" تفوق جميع التوقعات والسهم يقفز

أعلنت شركة #تويتر اليوم الثلاثاء عن نتائج أعمالها للربع الأول من العام الحالي 2019، بحيث وصل صافي الدخل إلى 191 مليون دولار، بينما بلغت الإيرادات 787 مليون دولار، بزيادة بنسبة 18 في المئة بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، لكنها تشكل انخفاضًا ربع سنوي قدره 14 في المئة تقريبًا بعد تحقيقها إيرادات قياسية بلغت 909 ملايين دولار للربع الأخير، وقفز سهم الشركة على أثر هذه النتائج حوالي 17% إلى 40.38 دولار حتى الساعة الثامنة مساء بتوقيت دبي.

وكانت تويتر قد حذرت المساهمين في الربع الأخير من العام الماضي من أنها تتوقع انخفاضًا في إيرادات الربع الأول من العام الحالي إلى ما بين 715 مليون دولار و775 مليون دولار، بينما قدر محللو وول ستريت أن إيراداتها ستصل إلى 774 مليون دولار، مما جعلها تتفوق على توقعات المحللين.

وأفادت الشبكة الاجتماعية التي تتخذ من #سان_فرانسيسكو مقراً لها أن عدد المستخدمين النشطين شهريًا MAUs قد ارتفع إلى 330 مليون، بزيادة عن 321 مليون خلال الربع السابق، لكن شكل هذا الرقم انخفاضًا قدره 6 ملايين مستخدم بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

يذكر أن هذا الربع هو آخر ربع تعلن فيه تويتر عن عدد المستخدمين النشطين شهريًا، وهو ما أعلنت عنه الشركة خلال شهر فبراير من عام 2018، بحيث ستركز بدلًا من ذلك على عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يحققون دخلًا لها mDAUs.

وتُعرف تويتر هؤلاء المستخدمين بأنهم المستخدمون الذين يسلجون الدخول إلى تويتر من خلال نسخة الويب twitter.com أو أي من تطبيقاتها المحمولة المختلفة القادرة على عرض الإعلانات.

وكشف المنصة سابقًا عن نمو عدد المستخدمين النشطين يوميًا الذين يحققون دخلًا لها mDAU خلال عام 2018 من 120 مليون إلى 126 مليون، وأفادت اليوم أن هذا الرقم قد ارتفع بنسبة 11 في المئة على أساس سنوي إلى 134 مليون مستخدم في الأشهر الثلاثة الماضية من هذا العام.

ولا تزال الولايات المتحدة أكبر سوق لتويتر من حيث الإيرادات، إذ استحوذت #الولايات_المتحدة على 432 مليون دولار، أو 55 في المئة، من إيرادات تويتر، وبلغت الإيرادات الدولية 355 مليون دولار.

وتشير تويتر إلى الولايات المتحدة كمحرك رئيسي لنمو إيراداتها، حيث ارتفعت الأرقام بنسبة 25 في المئة عن العام الماضي، في حين ارتفع الرقم الدولي بنسبة 11 في المئة فقط، كما واصلت اليابان تمثيل ثاني أكبر سوق لتويتر، مع مساهمتها بمبلغ 136 مليون دولار من إيرادات الربع الأول.

وتشكل #الإعلانات المصدر الرئيسي لدخل تويتر، إذ قدمت الإعلانات 679 مليون دولار، أو ما يزيد قليلاً عن 86 في المئة من عائداتها في الربع الأول البالغة 787 مليون دولار، وارتفعت إيرادات الإعلانات بنسبة 18 في المئة.

وبلغت تراخيص البيانات والإيرادات الأخرى غير المحددة 107 ملايين دولار، بزيادة 20 في المئة، ويبدو أن تويتر لا تتوقع نمواً هائلاً في هذا المجال.

وأوضحت الشركة أنها تتوقع انخفاضًا في الإيرادات إلى ما بين 770 مليون دولار و830 مليون دولار للربع الثاني من العام الحالي.