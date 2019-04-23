مصرف الراجحي يحقق 2.9 مليار ريال أرباح فصلية بنمو 21%

ارتفعت أرباح مصرف الراجحي الفصلية إلى 2.88 مليار ريال، في الربع الأول من 2019، مقابل 2.38 مليار ريال، في الفترة المقابلة من 2018، بنمو 21%.

أرباح الرجحي ارتفعت بنسبة 4%، مقارنة مع الربع السابق حيث كانت الأرباح 2.77 مليار ريال.

وبلغت قيمة صافي دخل العمولات الخاصة/التمويل والاستثمارات 3.94 مليار ريال، مقابل 3.44 مليار ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 14.6%.

وأرجع مصرف الراجحي ارتفاع الأرباح لزيادة صافي الدخل نتيجة ارتفاع دخل العمليات بنسبة 12%. نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة والدخل من رسوم الخدمات البنكية، قابل ذلك انخفاض في الدخل من تحويل عملات أجنبية ودخل العمليات الأخرى .

في المقابل انخفض إجمالي مصاريف العمليات في مصرف الراجحي بشكل طفيف بنسبة 0.3% ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مخصص خسائر الائتمان بقيمة 61,014 مليون ريال وبنسبة 13.5% ، بالاضافة الى انخفاض مصاريف الايجار.