قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 15.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي الأرباح 819.77 مليار يوان، ما يعادل (122.03 مليار دولار) في الربع الأول، بينما ارتفعت الإيرادات 8.9% إلى 14 تريليون يوان.
وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني إن ديون الشركات الحكومية زادت 8.8% على أساس سنوي إلى 122.57 تريليون يوان في نهاية مارس آذار.
وأضافت أن أرباح شركات الدولة في قطاعي النفط والنقل شهدت نمواً كبيراً بين يناير ومارس.
نمو أرباح الشركات الحكومية الصينية 15.6%
قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 15.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.