نمو أرباح الشركات الحكومية الصينية 15.6%

قالت وزارة المالية الصينية، اليوم الثلاثاء، إن أرباح الشركات المملوكة للدولة زادت 15.6% في الربع الأول من العام، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.



وبلغ إجمالي الأرباح 819.77 مليار يوان، ما يعادل (122.03 مليار دولار) في الربع الأول، بينما ارتفعت الإيرادات 8.9% إلى 14 تريليون يوان.



وقالت وزارة المالية في بيان على موقعها الإلكتروني إن ديون الشركات الحكومية زادت 8.8% على أساس سنوي إلى 122.57 تريليون يوان في نهاية مارس آذار.



وأضافت أن أرباح شركات الدولة في قطاعي النفط والنقل شهدت نمواً كبيراً بين يناير ومارس.