نمو أرباح "سافكو" الفصلية 41% إلى 33.5 مليون ريال

ارتفعت صافي أرباح شركة الأسمدة العربية السعودية #سافكو، بنسبة 41.43% إلى 33.5.47 مليون ريال في الربع الأول من 2019، مقابل 237.2 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت الشركة أن سبب ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض تكلفة المبيعات والمصاريف العمومية والإدارية، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وأشارت إلى أن الربع الأول من 2019 شهد ارتفاع طفيف في أسعار البيع لمنتجات الشركة والذي قابله انخفاض في الكميات المباعة نتيجة قيام الشركة بتنفيذ مشروع الاعتمادية لمصنع سافكو 3 والذي أعلن عنه سابقا.