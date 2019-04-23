3 تحديات وراء تأخر السيارات الذاتية القيادة..تعرف عليها

مع تطور استخدامات #الذكاء_الاصطناعي يترقب الكثيرون رواج استخدام السيارات ذاتية القيادة لكن الوضع لا يزال مربكا للمخططين.

وأغرق السوق بسيل من المعلومات عن شركات تدخل هذا المجال على مدى السنوات القليلة الماضية، حيث جعلت التقارير المتحمسة الأمر سهلاً ويبدو كما لو أن السيارات ستصبح مستقلة تماماً، لكن الأمر ليس دقيقاً بعد، كما يقول تقرير في مجلة MIT REVIEW.

ولم يختلف الأمر خلال الأسابيع القليلة الماضية: حيث أعلن الرئيس التنفيذي الجديد لشركة #أوبر عن مليار دولار للاستثمار في تطوير المركبات ذاتية القيادة وحدة، وفي الوقت نفسه كشفت شركة تسلا عن رقاقة قالت إنها فتح في التحكم الذاتي الكامل.

لكن رغم ذلك، بقيت السيارات عديمة القيادة أمام بيوتنا، وصانعو السيارات لديهم تقديرات مختلفة جداً عن عدد السنوات التي لا يزال علينا أن ننتظر حتى تصبح السيارة بدون سائق بمتناول يدينا.

وفي أوائل أبريل، اعترف الرئيس التنفيذي لشركة فورد، جيم هاكيت، بأنه كانت الأنباء في البداية "مبالغة بشأن التوصل إلى المركبات الذاتية. "لا تزال الشركة تخطط لإطلاق أول أسطولها ذاتية القيادة في عام 2021. وفي المقابل ادعى رئيس #تيسلا إيلون موسك، أن تكنولوجيا سيارات ذاتية القيادة من المرجح أن تكون أكثر أمانا من التدخل البشري وستستخدم بحلول عام 2020.

وقال: "سأكون مصدوما إن لم تكن السنة القادمة على الأكثر"

وأضاف "أنا لست في مجال التنبؤ لكنني جلست مؤخرا مع أمنون شاشوا، الرئيس التنفيذي لشركة mobileye ، لفهم التحديات التي تواجهها محاولات التحكم الذاتي الكامل. اشترتها شركة إنتل الإسرائيلية في عام 2017 على أساس أنها صانع التكنولوجيا ذاتية القيادة ولديها شراكات مع أكثر من عشرين من شركات #صناعة_السيارات، وستصبح واحدة من الشركات الرائدة في الفضاء".

وعرض شاشوا تحديات في مجالات التكنولوجيا والتنظيم والأعمال التجارية.

فبناء سيارة آمنة ومن منظور تقني، تقسم #التكنولوجيا التي لا سائق لها إلى جزأين: أن تتصور وأن تستطيع على اتخاذ القرار. التحدي الأول، كما يقول، هو بناء نظام القيادة الذاتية الذي يمكن أن ينظر إلى الطريق أفضل من أفضل سائق بشري. في الولايات المتحدة، معدل الوفيات الحالي للسيارات هو حوالي وفاة واحدة لكل مليون ساعة من القيادة، وبدون احتساب القيادة في حالة سكر أو الانشغال بالرسائل النصية، فإن معدل الوفيات، من المحتمل، ينخفض بنسبة %10. أما سيارة ذاتية القيادة ستفشل، في الحد الأقصى، مرة واحدة في كل 10 ملايين ساعة من القيادة.

ولكن حالياً فإن أفضل أنظمة مساعدة القيادة تدرك خطأ في بيئتها مرة واحدة كل عشرات الآلاف من الساعات، يقول شاشوا. "نحن نتحدث عن فجوة من الحجم الكبير." وبالإضافة إلى تحسين الرؤية الحاسوبية، يرى عنصرين ضروريين آخرين لسد تلك الفجوة. الأول هو خلق التكرار في نظام التصور باستخدام الكاميرات والرادار. والثاني هو بناء خرائط مفصلة للغاية للبيئة لجعل الأمر سهلاً على السيارة في معالجة محيطها.

ويتمثل التحدي الثاني في بناء نظام يمكن أن يتخذ قرارات معقولة، مثل سرعة القيادة ومتى تغير الممرات. ولكن تعريف "معقول" هو تحد تقني أقل من كونه تحديا تنظيميا، كما يقول شاشوا. في أي وقت تتخذ سيارة بلا سائق قراراً يجب أن تقوم بمقايضة بين الأمان والفائدة "يمكنني أن أكون آمناً تماماً إذا لم أقد أو إذا قدت ببطء شديد، "يقول ،" ولكن بعد ذلك أصبح غير مفيد، والمجتمع لن يريد تلك المركبات البطيئة على الطريق"، ولذلك يجب على المنظمين إضفاء الطابع الرسمي على القرارات المعقولة حتى يتمكن صانعو السيارات من برمجة سياراتهم للعمل فقط ضمن تلك الحدود. وهذا يخلق أيضا إطارا قانونيا لتقييم اللوم عندما تتعرض سيارة بلا سائق لحادث: فإذا فشل نظام صنع القرار في السيارة في البقاء ضمن تلك الحدود فإنه سيكون مسؤولا.

التحدي الأخير هو إنشاء سيارة فعالة بتكلفة معقولة، وعندها المستهلكون يصبحون على استعداد للتحول إلى سيارات بلا سائق. في المدى القريب، مع التكنولوجيا لا تزال في عشرات الآلاف من الدولارات، سوى ركوب تهتف سوف تكون مستدامة ماليا. وفي هذا السياق ، "أنتم تزيلون السائق من المعادلة، والسائق يكلف أكثر من عشرات الآلاف من الدولارات"، يشرح شاشوا. ولكن من المحتمل ألا يدفع المستهلكون المنفردون علاوة على بضعة آلاف من الدولارات من أجل التكنولوجيا. في المدى الطويل، وهذا يعني أن شركات صناعة السيارات التي تنوي بيع سيارات الركاب فإنها تحتاج إلى معرفة كيفية إنشاء نظام أكثر دقة بكثير من الأنظمة الموجودة اليوم بجزء صغير من التكلفة. "لذا نحن نتحدث عن الإطار الزمني 2021 ، 2022 لسيارات الأجرة، أما سيارات الركاب ستأتي بعد عدة سنوات”.

التحرك الآن على هو للتغلب على هذه التحديات على جميع الجبهات. وقد تم تشكيل تصور النظام، والعمل مع الجهات التنظيمية في الصين والولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل إلى توحيد قواعد القيادة الذاتية والسلوك. (وتشارك فيه تيسلا وأوبر وايمو كلها تتشارك في استراتيجيات مماثلة). وتخطط الشركة لإطلاق خدمة سيارات الأجرة الآلية بلا سائق مع فولكس واجن في تل أبيب بحلول عام 2022.